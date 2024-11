Gedenken an Sportgrößen: Verstorben, aber nicht ganz vergessen

Der Tod der steirischen Radsportlegende Rudi Mitteregger (27.11.44–24.4.2024) blieb außerhalb der Steiermark in Zeitungen mehrheitlich unerwähnt. Immerhin holte der ORF jenen Film aus dem Archiv, über den sich ganz Österreich seinerzeit so amüsiert hatte. Als Mitteregger auf dem Gaberl nach einem Defekt, verzweifelt auf seine Betreuer wartend, immer wieder rief: „Wo saan denn die Troootteln?“ So ist Mitteregger ungerechterweise mehr durch den Tobsuchtsanfall als durch seine drei Rundfahrt-Siege in Erinnerung geblieben.

Tennis-Pionierin

Unvergessen bleibt zumindest für Tennisfreunde der Generation 70+ die Wienerin Sonja Pachta (24.4.1941– 21.8.2024). Stets im eleganten Weiß das Rackett schwingend, galt Pachta als die Grand Dame auf rotem Tennissand. Auf englischem Rasen kam die 52-fache Staatsmeisterin (kein Druckfehler) sowohl im Einzel als auch im Mixed-Doppel bis ins Wimbledon-Achtelfinale. Der Tennisverband würdigte Pachta in einem langen Nachruf, wie er im Falle eines anderen Verbandes nach dem Tod eines anderen außergewöhnlichen Sportlers indes unterblieb. Nur aus Unwissenheit?