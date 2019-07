Stöger und Austria: Handauflegen wird nicht reichen

Am Montag traf sich AG-Vorstand Markus Kraetschmer mit Stöger, das Gespräch verlief vielversprechend. Am Mittwoch kam nun auch Präsident Frank Hensel aus dem Urlaub zurück und traf sich am Abend mit dem Wiener. Einige für Stöger wichtige strukturelle Dinge gab es zu klären, bei gutem Willen beider Seiten sollten sie zu einer Formsache verkommen. Wahrscheinlich scheint, dass die Wiener Austria Peter Stöger spätestens am Freitag offiziell als Sportvorstand präsentiert.

Wie soll die Tätigkeit des 53-Jährigen ab sofort aussehen, und was würde Peter Stöger in seiner neuen Rolle erwarten?