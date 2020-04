BSO-Präsident Niessl: "Bislang kein Geld an Vereine geflossen"

An seiner Forderung, dass es 100 Millionen Euro an Soforthilfe geben muss, habe sich jedenfalls nichts geändert. "Dieses Geld sollte rasch als erste Tranche ausbezahlt werden, damit die Liquidität der Vereine gegeben ist." Bisher sei hier jedenfalls noch kein Geld geflossen, so Niessl: "Daraus resultieren ja auch die Probleme der Vereine" Klar sei zudem, dass dieses Geld nicht reichen werde. Sport Austria könne jedenfalls auch die Abwicklung der Ausbezahlung der geforderten Soforthilfe übernehmen.

Niessl: "Dass der Sport dieses Geld auch bekommt. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das umzusetzen. Das muss auch einfach, rasch und unbürokratisch erfolgen. Damit nicht jeder kleine Verein einen Steuerberater benötigt." Gleichzeitig müsse Fördermissbrauch auch bestraft werden. Um die zwei Millionen Mitglieder über all diese Pläne und weiteren Entwicklungen zu informieren soll ab Mitte Mai ein offener Brief an alle Vereinsmitglieder gehen. Bis dahin solle auch klar sein, wie der Sport unterstützt wird.