So feierte Quarterback Patrick Mahomes den Triumph im Super Bowl

38:35 gewannen die Chiefs gegen die Philadelphia Eagles in einem der spektakulĂ€rsten Finals der Football-Geschichte. Nach zweistelligem RĂŒckstand zur Pause und einer erneuten Blessur des verletzten Knöchels beim zeitweise stark humpelnden Mahomes bewies der Spielmacher seine QualitĂ€ten als selbstloser AnfĂŒhrer. „Du stehst im Super Bowl, da kannst du dich nach der Saison darum kĂŒmmern, wieder gesund zu werden“, sagte Mahomes. „Die guten Quarterbacks machen alle um sie herum besser. Inklusive des Cheftrainers“, schwĂ€rmte Chefcoach Andy Reid ĂŒber ihn.

Sechs Jahre ist Mahomes in der NFL aktiv, seine Ausbeute liest sich beeindruckend: Zweimal Super-Bowl-Sieger, in beiden FĂ€llen zum wertvollsten Spieler der Partie gewĂ€hlt und zweimal wertvollster Spieler der NFL-Hauptrunde. In diesem Jahr fĂŒhrte der 27-JĂ€hrige die National Football League zudem in geworfenen Touchdowns an und hatte auch die meisten Yards nach PĂ€ssen. Nur drei Quarterbacks vor ihm - Tom Brady, Peyton Manning und Kurt Warner - haben das schon geschafft. Allerdings brauchten die dafĂŒr jeweils ihre ganze Karriere, um all diese Kategorien abzuhaken.