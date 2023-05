Das erste Mal am Padel-Court. Ein Selbstversuch

Bandenzauber

Doch jetzt das große Aber: Vieles, das ich aus dem Tennis kenne, muss ich mir eher abgewöhnen. Denn ein wichtiger Teil des Spiels ist es, die Glaswand oder das Gitter miteinzubeziehen. Im Out ist der Ball nur, wenn er an die Wand geschossen wird, ohne zuvor den Boden in der gegnerischen Hälfte zu berühren. Im Netz sollte er natürlich auch nicht landen. Alles andere ist erlaubt.

Ganz neu für mich, die ich mit Tennis sozialisiert wurde: Kommt der Ball am Boden auf und fliegt an mir vorbei an die Rückwand, ist er lange noch nicht aus dem Spiel. Ich darf ihn immer noch spielen. Die Glaswände darf ich nicht nur einbeziehen – ich soll es sogar tun!

Tennis auf 360 Grad also in gewisser Weise. Nur eben nicht Tennis!