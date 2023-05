Zweite Karriere: Janko schlägt bei Österreichs größtem Padelturnier auf

Das Ganze ist aber kein Jux, Janko ist immerhin schon die Nummer 35 der heimischen Padelrangliste. „Marc spielt seit Jahren Padel und zählt zu den besten österreichischen Spielern. In seiner Rolle als Turnierbotschafter hilft er den Vienna Padel Open enorm. Die Quali-Wildcard ist unser Weg, ‚danke‘ zu sagen“, sagt Turnierdirektor Dominik Beier. Janko ist übrigens auch in der Medienbranche tätig, so auch als Kolumnist beim Kurier.

Gerspielt wird in der Steffl Arena in Wien.