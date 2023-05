Padeltennis-Ass Marc Janko: "Sicher schlage ich Thiem“

Von der Wertigkeit braucht man freilich den internationalen Vergleich nicht mehr zu scheuen. Das Turnier zählt als Open 1.000 zur zweithöchsten Kategorie hinter den Master-Turnieren.

Dabei war natürlich aller Anfang gar nicht so leicht. Erst nach und nach entwickelte sich diese Sportart, die bereits an 16 Standorten in Österreich auszuüben ist. „Als wir vor drei Jahren begonnen haben, Standorte zu erreichen, haben viele noch geglaubt, wir wollen einen See ausheben, wo man paddeln kann“, erinnerte sich Beier an staunende Köpfe. „Jetzt kennt man unsere Sportart quer durch alle Generationen. Ein Sport, der auch leicht erlernbar ist.“

Janko zählt zu vielen Prominenten, die die Leidenschaft gepackt hat („Ich war sofort begeistert“). Er sah auch schon Tennis-Ass Dominic Thiem Padel spielen. Und traut sich eine Kampfansage zu leisten: „Mit Sicherheit schlage ich ihn.“