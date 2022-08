Schwimm-EM: Bayer verpasst Medaille über 50 m Brust nur knapp

Auböck entspannt

Eine Medaille kann sich auch Felix Auböck am letzten Tag der Schwimmer bei der EM in Rom erhoffen. Am Vormittag geht es in den Vorlauf über 400 Meter Kraul, am Abend folgt das Finale, für das sich der Bad Vöslauer wohl qualifizieren wird. Entspannt kann der 25-Jährige sein, weil er bereits über 200 m Kraul am Montag eine Medaille (Bronze) erreichen konnte.