Schwimm-Ass Gigler: "Mir würde Kaffee und Kuchen bei Oma fehlen"

Die größten Medaillenchancen haben Simon Bucher (Schmetterling) im Einzel und die 4 x 50 Lagen Mixed-Staffel mit Caroline Pilhatsch (Rücken), Bernhard Reitshammer (Brust), Simon Bucher (Schmetterling) und Lena Kreundl (Kraul). Felix Auböck verzichtet auf ein Antreten bei seiner Titelverteidigung über die 400 m Kraul, weil er an der Universität von Loughborough das Diplom zum Master der Politikwissenschaften überreicht bekommt.

Dafür kämpfte Heiko Gigler um einen Startplatz. „Diese WM wollt’ ich mir auf keinen Fall entgehen lassen“, sagte der Kärntner vor dem 22-Stunden-Flug nach Melbourne. Der 26-Jährige ist zum ersten Mal in Down Under und hat den Jetlag nach fünf Tagen Akklimatisierung gut verkraftet. Der Start bei der 16. Kurzbahn-WM war für ihn aber nicht selbstverständlich.