Schon 100 Unterschriften: Sexismus-Vorwürfe beim Schach

Ein offener Brief mit Sexismus-Vorwürfen zahlreicher Schachspielerinnen wirft einen Schatten auf das Spiel der Könige. "Zutiefst bewegt" gab sich der Weltverband FIDE von den Zeilen, in denen "Belästigungen und Übergriffe" als einer der Hauptgründe geschildert werden, "warum Frauen und junge Mädchen, insbesondere im Teenageralter, mit dem Schachspiel aufhören". 14 französische Topspielerinnen setzten den Brief auf, mittlerweile gibt es mehr als 100 Unterzeichnerinnen.