Schnitzel als Bonus: Warum Sepp Straka ein spezieller Masters-Debütant ist

Dass der gebürtige Wiener Sepp Straka schon das Schnitzel-Rezept im Hinterkopf hat, wenn er Donnerstag ab 14.22 Uhr MESZ (live Sky) als erst zweiter Österreicher nach Bernd Wiesberger beim wichtigsten Golfturnier der Welt abschlägt, ist eher unwahrscheinlich. Jedenfalls aber vermisse er ein gutes Wiener Schnitzel in seiner Wahlheimat USA, wie er vor Jahren in einem KURIER-Gespräch betonte.

Debütanten haben es im National Golf Club von Augusta generell schwer. Das mag einerseits an der Ausnahmesituation liegen, die ein Antreten beim Masters mit sich bringt. Für jeden Golfer geht mit der Teilnahme ein Lebenstraum in Erfüllung. Dass seit 1935 mit Frank Zoeller erst ein Neuling das prestigeträchtige Turnier beim Debüt (1979) gewinnen konnte, hat jedoch in erster Linie mit dem anspruchsvollen und engen Kurs zu tun. Die Spielbahnen, so heißt es gerne, seien vom Abschlag aus so schmal wie Gartenschläuche, die Endzonen (Grüns) spiegelglatt und wellig. Dazu kommt der Umstand, dass Proberunden außerhalb des Turnierbetriebs auf der exklusiven Privatanlage fast unmöglich sind.