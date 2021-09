Ryder Cup: Europa verzichtet auf Topstar McIlroy

Die Spanier Jon Rahm and Sergio Garcia hingegen bleiben auch am Samstag ein Team, ebenso die beiden Engländer Lee Westwood and Matt Fitzpatrick. Wiesbergers Freitag-Partner Paul Casey wird mit Landsmann Tyrrell Hatton zusammengespannt.

US-Kapitän Steve Stricker vertraute hingegen auch am Samstag vorerst auf die gleichen acht Spieler wie am Eröffnungstag. Nur dass Brooks Koepka und Daniel Berger anstelle von Justin Thomas and Jordan Spieth als erstes Team antreten. Wiesberger/Hovland spielen im dritten Match ab 14.37 Uhr MESZ (live Sky) gegen Spieth und Thomas.