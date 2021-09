Loch für Loch: Wiesbergers Ryder-Cup-Debüt im Detail

So schlug sich Golfer Bernd Wiesberger bei seiner ersten Ryder-Cup-Runde zusammen mit dem Engländer Paul Casey gegen die US-Amerikaner Dustin Johnson und Xander Schauffele. Gespielt wurde am Freitag-Nachmittag (Ortszeit) in Whistling Straits (Wisconsin) im Bestball-Format (Fourball):

Loch 1 (Par 4)

Wiesberger zimmert seinen ersten Ryder-Cup-Abschlag perfekt auf das Fairway der Eins und danach die Annäherung auf einen Meter zum Stock. Das folgende Birdie reicht trotzdem nur zur Lochteilung, weil Xander Schauffele aus über fünf Metern ebenfalls trifft.

Loch 2 (Par 5)

Wiesberger kommt wieder gut aufs Fairway, verliest sich aber im Break und verschiebt den Birdieputt zum Lochgewinn knapp. Sein Par reicht aber zur Lochteilung.

Loch 3 (Par 3)

Schauffele versenkt wieder seinen Birdieputt, weder Wiesberger noch Paul Casey können mithalten. 1:0 für die US-Gegner.