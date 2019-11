Rapid in Altach: Wenn Fußball zur Nebensache wird

Ja, es wird bei Rapid auch noch Fußball gespielt. Aber selbst die Ergebnisse haben Einfluss auf den aktuellen Wahlkampf um die Nachfolge von Präsident Krammer: Je erfolgloser die Hütteldorfer auftreten, desto größer werden die Chancen von Roland Schmid. Weil er für stärkere Veränderungen steht als Martin Bruckner.

Das Spiel in Altach ist also nicht nur wichtig, weil nach zwei Pleiten in Folge die Rückkehr auf die Erfolgsstraße erwartet wird. Während die Vorarlberger mit dem 4:0 bei Wattens ihre Form wiedergefunden haben, ist Rapid seit 2015 und acht Spielen in Altach sieglos.

Zielvorgabe

„Drei Punkte sind unser Ziel“, stellt Trainer Didi Kühbauer klar. Auf die Frage, ob Rapid derzeit mehr Himmel oder Hölle sei, erklärt Sportdirektor Zoran Barisic: „Auf keinen Fall Hölle! Es ist ärgerlich, dass wir beim 0:1 gegen den SKN unser Potenzial nicht ausschöpfen konnten. Aber wer geglaubt hat, dass auf unserem Weg von heute auf morgen alles glatt läuft, musste irren.“

Barisic bestätigt, dass im 4-2-3-1 im Schnitt besser gespielt werde, verweist aber darauf, dass es aufgrund der Verletzungen schwierig sei, mit diesem System zu starten. Fountas fehlt weiterhin. Immerhin flog Schobesberger mit, aber Kraft für 90 Minuten dürfte der Flügelflitzer noch nicht haben.