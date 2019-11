"Geheimes Konzept": Schmids eingereichte Pläne für Rapid

Auf KURIER-Nachfrage versichert Schmid, dass auch sein ursprüngliches Konzept frei nachzulesen sein soll. Die Mischung aus diesem Konzept und dem damals nominierten Personal fand beim Wahlkomitee nur mäßig Anklang. Damals noch im Team Schmid dabei: Bernd Oswald (Aufsichtsratvorsitzender Novomatic) und TV-Manager Michael Stix (CCO ProSiebenSat1-Puls4).

Weg der Mite

Das Programm " Rapid reloaded" beginnt mit einem Lob: "Der Sportklub Rapid hat sich in der Ära Michael Krammer positiv weiterentwickelt". Die Aufgabenstellung: "Jetzt geht’s darum, die Software kontinuierlich für die 20er-/30er-Jahre weiterzuentwickeln."

Der Slogan lautet: "Neubeginn & More of the same. Ein Weg der Mitte".

Als Erklärung zur Entstehung gibt Schmid an: "Das nachstehende Konzept ’ Rapid Reloaded’ wurde in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Experten entwickelt, die von außen, möglichst neutral und sachlich, den Klub analysierten."

Die Frage, wofür das damalige Konzept stehen soll, wird klar beantwortet: "Für einen Weg der Mitte – eine Kombination aus Kontinuität und Modernisierung. Wir wollen den Mut zur positiven Veränderung fördern."