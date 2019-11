Jetzt fix: Stichwahl um Rapid-Boss zwischen Bruckner und Schmid

Am Montag hat das Wahlkomitee im Vorfeld der Ordentlichen Hauptversammlung (25. November) des SK Rapid eine wichtige Entscheidung getroffen. Für die an diesem Tag anstehende Wahl durch die stimmberechtigten Vereinsmitglieder werden beide Listen, die sich als neues Präsidium bewerben und von Martin Bruckner bzw. Roland Schmid, der jene, die sich mit der Liste von Robert Grüneis fusioniert hat, angeführt werden, zugelassen. Das gaben die Hütteldorfer am Montag bekannt.

Über die Klub-Homepage werden ab sofort für die Vereinsmitglieder die im Rahmen der Hearings abgegebenen Konzepte der beiden Listen veröffentlicht. "Das Wahlkomitee ist erfreut, dass sich zwei Listen bestehend aus glühenden Rapidlern für die Präsidentschaft zur Wahl stellen und betont, dass es aufgrund der aus der Reformkommission im Jahr 2013 erarbeiteten und demokratisch abgestimmten Satzungsänderung vorerst notwendig war, zu versuchen, die Stärken aller bewerbenden Teams (ursprünglich drei an der Zahl) zu vereinen und einen Wahlvorschlag mit einer Liste zu ermöglichen", heißt es in der Aussendung.

Wahlberechtigt sind jene Rapidler, die zumindest drei Jahre ohne Unterbrechung als Vereinsmitglieder registriert sind.