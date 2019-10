Rapid-Präsidentenwahl: Listen Schmid und Grüneis fusionieren

Im Rapid-Präsidentschaftswahlkampf wurde zuletzt eifrig an einer Fusion der Listen Grüneis und Schmid gebastelt. Nachdem am Montag bereits eine Entscheidung immer näher rückte, ist diese am Dienstag nun gefallen: Roland Schmid tritt als Nr. 1 einer fusionierten Liste an, Robert Grüneis bleibt im Team - das wurde dem KURIER bestätigt.

Ursprünglich hatte Schmid keine Aussicht, im sechsköpfigen Wahlkomitee die nötige Mehrheit für sein präsentiertes Team zu bekommen. Mit der vereinten Liste unter dem Motto der Veränderung hat Schmid nun gute Chancen, Michael Krammer als Rapid-Präsident zu folgen.

Unter Schmid ist Allianz-Vorstand Christoph Marek als Vizepräsident vorgesehen. Schmid nimmt von seiner Liste Barbara Forsthuber und Axel Anderl mit. Der Jurist ist nicht verwandt mit AK-Präsidentin Renate Anderl, die ebenfalls Teil des achtköpfigen Präsidiums sein soll. Neben Grüneis sind noch Handball-Manager Conny Wilczynski und Themen-Mastermind Max Kindler im Team.

Entscheidung am Montag

Am Montag tagt das Wahlkomitee wieder offiziell. Der nötige Brief mit der Bestätigung der neuen Liste ist an das Gremium abgesandt. Es ist anzunehmen, dass die fusionierte Liste und die Liste Bruckner die nötige Mehrheit im Komitee erlangen, um bei der Wahl am 25. November anzutreten.