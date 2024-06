Premiere bei der Tour de France: Red Bull steigt in den Radsport ein

Inzwischen dreht man in Fuschl freilich auch am großen Rad, die Tour de France, die am Samstag in Florenz beginnt, erlebt die Premiere des neuen Red Bull-Bora-hansgrohe-Rennstalls.

Der österreichische Brause-Multi und die bayrische Radequipe bilden ein Tandem, das – wie könnte es bei Red Bull auch anders sein – auf der Siegerstraße rollen soll. Im Idealfall schon bei der Frankreich-Rundfahrt, wo das Team, das fortan in auffälligen silber-blauen Trikots unterwegs sein wird, mit dem Slowenen Primoz Roglic einen der Mitfavoriten auf den Gesamtsieg stellt.