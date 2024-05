Ein Österreicher ist der Edelhelfer von Rad-Star Pogačar

Wenn ein Radprofi ein Angebot vom Team UAE erhält, dann weiß er, was auf ihn zukommt und von ihm erwartet wird. In der Equipe aus den Arabischen Emiraten dreht sich alles um Tadej Pogačar, den Superstar und Seriensieger der vergangenen Jahre. Wer hier mitradeln will, der muss sich für den 25-jährigen Slowenen abstrampeln und seine eigenen Ansprüche hintanstellen.

„Mir war von Anfang an klar, dass ich in diesem Team Helferdienste für Tadej leisten muss. Deswegen bin ich auch geholt worden“, erklärt Felix Großschartner.

Der 30-jährige Oberösterreicher nimmt am Samstag in Venaria für das Team UAE den Giro d’Italia in Angriff und als Edelhelfer soll er dem Topfavoriten Pogačar in den nächsten drei Wochen so gut wie nie von der Seite weichen und so dem Teamkollegen zum ersten Sieg bei der Italien-Rundfahrt verhelfen.