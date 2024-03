Radprofi Haller vor Flandern-Rundfahrt: "Gefahr sitzt immer im Nacken"

Was macht dieses Rennen mit Ihnen als Sportler?

Ich nehme mir immer vor, das Ganze gelassener und routinierter anzugehen. Aber spätestens wenn ich am Sonntag in der Früh auf dem Marktplatz von Antwerpen stehe, kommt die Gänsehaut. Das sind schlicht und weg die Rennen, die mich Profi werden haben lassen. Ich merke, dass ich die Atmosphäre richtig aufsauge. Das pusht mich so, dass ich aufpassen muss, damit ich mich von der Stimmung am Streckenrand nicht zu sehr mitreißen lasse.

Mit welcher Aufgabe gehen Sie persönlich ins Rennen?

Wir haben in unserem Team diesmal keinen echten Favoriten auf den Sieg. Deswegen werde ich die Freiheit haben, in eine frühe Spitzengruppe zu gehen. Wenn die Topfavoriten wie Van der Poel oder Pedersen loslegen, dann muss man sich eingestehen, dass gegen die kein Kraut gewachsen ist. Wir müssen also versuchen, uns irgendwie mit einer anderen Taktik ins Finale zu boxen. Ich muss früher losfahren, als die Favoriten. Nur dann habe ich eine Chance.