Rad-Ass Felix Gall im Pech: Erst der Sturz, dann der Rückfall

Seine Liebe zur Tour of the Alps wurde auf eine harte Probe gestellt. Felix Gall, im vergangenen Jahr bereits Gesamtsechster bei der länderübergreifenden Rundfahrt zwischen Tirol und Südtirol, war „extrem frustriert und angefressen“ angesichts der Zielankunft am Dienstag. Der 25-jährige Osttiroler war auf schmutziger Fahrbahn in der letzten Kurve vor der Eisarena von Ritten weggerutscht und auf den Asphalt gedonnert. „Ich bin um den Sieg mitgefahren, und dann schafft man es nicht, die Straße zu säubern.“