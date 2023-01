Profiboxen in Hollywood: Umar Dzambekov vor seinem US-Debüt

Seit vier Monaten lebt der Wiener in den Staaten. Im Kurier-Interview erzählt Dzambekov von seinem neuen Lebensabschnitt und dem Boxsport in Amerika.

KURIER: Dein Kampf findet im Light Heavyweight gegen Anthony Fleming statt. Er hat ebenfalls zwei Profikämpfe und zwei Siege. Wie schwer war es die 79 Kilogramm zu schaffen? Amerika ist ja nicht gerade für gesundes Essen berühmt.

Umar Dzambekov: Ich bin zum Glück kein Athlet, der Gewichtsprobleme hat. Doch einfach ist es mit dem Essen hier nicht: riesige Portionen, fettig, süß und zu viel Geschmacksverstärker. Deshalb schmeckt das Essen wahrscheinlich so gut. Wenn du nicht zunehmen willst, kochst du aber besser daheim. In den Wochen vor dem Kampf wurde ich von einer Firma jeden Tag mit gesundem und Hausgekochtem Essen beliefern. Die Mahlzeiten sind sehr gut und ich kann selbst entscheiden, was ich drin haben mag und wie viele Kalorien. Als Athlet ist das ein richtig großes Plus.