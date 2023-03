Sieg und Platz vier beim Gipfelsturm der ÖSV-Skibergsteiger

Auch bei den Herren freute sich ein Österreicher über sein bestes Weltcupergebnis. Der Kärntner Paul Verbnjak kämpfte lange um einen Podestplatz, am Ende belegte er Rang vier. „Es hat extrem wehgetan, aber zugleich war es Gänsehaut pur, vor so vielen Leute ins Ziel zu kommen“, sagte Verbnjak, der ein starkes ÖSV-Team anführte. Daniel Ganahl wurde Siebenter, Armin Höfl landete an der zwölften Position.