Kilde interviewt Mikaela Shiffrin - sie verliert die Fassung

Auf der Piste scheint Shiffrin nichts aus der Ruhe zu bringen. Doch als ihr Kilde das Mikrofon vor die Nase hält, kann sich die 28-Jährige vor Lachen kaum noch halten. Schon als sie ihren Freund erblickt, muss sie grinsen. Als er ganz seriös die ersten Fragen stellt ("Mikaela Shiffrin, was für ein Tag, was für ein Rennen. Wie fühlst du dich?"), bricht sie in lautes Lachen aus.

Zum Abschluss des sehenswerten Interviews möchte Kilde von Shiffrin wissen, ob es etwas gibt, das sie für nächste Saison verbessern will. "Das können wir später privat besprechen", antwortet sie.

Kilde ist damit zufrieden: "Du bist großartig!", sagt er und umarmt seine Partnerin. Mit Shiffrins "I love you" endet das Video.