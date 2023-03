Riesenslalom in Soldeu: Mikaela Shiffrin auf Kurs zum 88. Weltcupsieg

Marco Odermatt hat’s vorgemacht: Der Gesamtweltcupsieger aus der Schweiz gewann am Samstag beim Weltcup-Finale in Andorra seinen siebenten Riesenslalom in diesem Winter – und hat damit Mikaela Shiffrin doch ein wenig unter Zugzwang gesetzt. Denn die Gesamtweltcupsiegerin aus den USA hält noch bei sechs Erfolgen (und vieren in Serie); schreibt auch die 87-fache Weltcupsiegerin erneut an, würde sie mit dem 21. Weltcupsieg die Schweizer Rekordhalterin Vreni Schneider hinter sich lassen.

Mehr als sieben Riesenslalom-Erfolge in einem Winter hat bislang übrigens nur ein Mensch geschafft: Der Schwede Ingemar Stenmark gewann 1978/’79 sogar zehn Bewerbe.