Polzer? Pariasek? Das ORF-Anforderungsprofil passt auf Matthias Schrom

ORF-Sporchef Hans Peter Trost tritt am 1. März seinen Ruhestand an, am Küniglberg wird nun auch offiziell ein Nachfolger gesucht. Der Rundfunk hat den Posten in den Weihnachtstagen öffentlich ausgeschrieben. Bis zum 10. Jänner kann man sich bewerben.

Ein genauer Blick auf das ausgeschriebene Anforderungsprofil lässt durchaus erahnen, in welche Richtung es gehen könnte. Denn schon an zweiter Stelle wird von der neuen Führungskraft "mehrjährige Führungserfahrung" als Referenz verlangt. Ein Fakt, der etwaigen Bewerbern aus den eigenen Reihen einen Riegel vorschieben dürfte. Dem Vernehmen nach dürfte Oliver Polzer mit dem Chefposten spekuliert haben. Rainer Pariasek indes zeigte auf KURIER-Nachfrage kein dringendes Interesse.