Trotz der Strache-Chats: Schrom ist Favorit als ORF-Sportchef

Dem ORF stehen wichtige Personalentscheidungen bevor. Eine davon ist jene über den neuen Sportchef. Hans Peter Trost geht mit 1. März in den Ruhestand, der KURIER berichtete.

Dem Vernehmen nach gibt es in der Sportredaktion mit über 100 Mitarbeitern den einen oder anderen, der gewillt ist, den Chefsessel zu besteigen, allen voran Oliver Polzer. Der Wiener ist aktuell auf dienstlicher Weltreise zwischen der Fußball-WM in Katar, Skirennen in Beaver Creek und wieder zurück an den Persischen Golf, wo er am Sonntag das Finale kommentieren wird.