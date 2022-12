Überraschung: Canal+ kauft Champions League & Co für Österreich

Mit diesem Player haben im Wettbieten um die besten Sport-TV-Rechte wohl nur die wenigsten hierzulande gerechnet: Canal+, das in Österreich in Partnerschaft mit A1 als "Home of European Movies and Series" seinen Streamingdienst sowie einen TV-Sender erst im März gestartet hat, hat voll bei den UEFA-Klubbewerben zugegriffen.

Ab der Saison 2024 liegt der First-Pick für die Spiele der UEFA Champions League, der Europa League und der Conference League bei der Tochter des französischen Medienriesen Vivendi. Zusätzlich wird Canal+ auch eine große Post-Game-Show mit Highlights aller Spiele der Spielwoche bieten. Darüber hinaus wird Canal+ der einzige Betreiber sein, der alle drei Endspiele der UEFA-Klubbewerbe überträgt. Derzeit hält ServusTV die First-Pick-Rechte und der ORF jene für den Second Pick.

Die Sportsendungen werden von Canal+ über lineares TV und die Streaming-Plattformin Österreich verbreitet werden. Der lineare TV-Sender Canal+ First ist derzeit über A1 Xplore TV, HD Austria sowie Liwest, KabelPlus und Sky zu empfangen.