Wer überträgt was? Fußball-Europacup bei Sky, CANAL+ und Puls4

Wer aus heutiger Sicht ab 2024 noch wegfällt, ist DAZN. Der Streaming-Anbieter darf aktuell parallel zu Sky alle Spiele in der Champions League in Österreich übertragen. Stand jetzt ist damit künftig Schluss.

Der Donnerstag

Gewohnt brisant und umstritten ist aus österreichischer Sicht aber auch der Donnerstag, wenn Klubs wie Sturm Graz, der LASK, Rapid oder Austria in der Europa-, bzw. Conference League mitmischen. Aktuell ist ein Spiel pro Donnerstag beim ORF, doch auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in den Klubbewerben mit 2024 weg von der Bildfläche. Auch da hat CANAL+ zugeschlagen und zeigt ab 2024 mittels „First pick“ das selbst auserwählte Topspiel.

Die beiden „kleinen“ Europacupbewerbe sind dabei in einem Paket zusammengeschnürt. Was das bedeutet? CANAL+ kann nicht pro Bewerb ein Spiel zeigen, sondern muss sich für ein Spiel aus beiden Bewerben entscheiden. Wenn etwa Sturm Graz in der Europa League und Rapid in der Conference League vertreten ist, könnte CANAL+ mit dem Erstrecht Rapid wählen, hätte dann an diesem Tag aber kein Spiel in der Europa League. Die Exklusivrechte für dieses zweite Spiel hat nun Puls4 erworben und wäre ab 2024 nach dreijähriger Pause wieder der einzige Free-TV-Anbieter, sofern CANAL+ wie erwartet zu bezahlen sein wird.