Polleres-Trainer nach Olympia-Jubel: "Silber, das wie Gold glänzt"

Man hielt auch in Tokio am erfolgreichen Weg fest. Jeder Kampf der 23-Jährigen wurde am Schirm verfolgt und anschließend telefonisch mit ihr analysiert. Über jede Gegnerin wurde eine Datenbank angelegt. „Sie war sehr ruhig und zeigte wirklich eine unglaubliche Leistung“, sagt der Trainer. Das Finale war lange Zeit auf gleichem Niveau. „Die Japanerin Arai hat sicher nicht den Boden mit ihr aufgewischt. Das ist Silber, das wie Gold glänzt“. Nach ein paar Tränen überwiege nun die Freude.