Pöltl und San Antonio beendeten Basketball-Siegesserie von Utah

Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die acht Spiele andauernde Siegesserie von Utah Jazz beendet. Sie setzten sich in Salt Lake City mit 128:126 durch. Für Jakob Pöltl standen 14 Punkte, fünf Rebounds, drei Assists, zwei Blocks und ein Steal zu Buche. Der Wiener war 32:54 Minuten im Einsatz.