Drei Mal nahm Ricardinho bereits bei den Spielen teil, drei Mal gab es den Titel. In Paris soll Nummer vier folgen. Es spricht viel dafür, Brasilien ist im Blindenfußball eine Macht. Seit der Bewerb bei den Paralympics in Athen 2004 eingeführt wurde, gewannen die Südamerikaner sämtliche Gold-Medaillen.

Und dann gilt es in zweimal 15 Minuten Netto-Spielzeit mit dem Ball, in dem sich kleine, rasselnde Metall-Kügelchen befinden, so viele Tore wie möglich zu machen. Da geht es einem Ricardinho nicht anders als einem Neymar .

Eine beeindruckende Kulisse, beeindruckend ist aber auch, was die Blinden-Fußballer auf dem Platz leisten. Da wird gedribbelt, gepasst und durchaus in hohem Tempo aufs Tor zugestürmt. Damit sich die Spieler nicht gegenseitig niederrennen, wird immer wieder "Vio" gerufen, was so viel wie "Hier komme ich" bedeutet.

Ricardinho trifft und pausiert

Die Brasilianer sind von Beginn an dominant, der erste Treffer lässt aber auf sich warten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit geht es dann allerdings ganz schnell. Nach einer Ecke gelingt - natürlich - Ricardinho der Treffer zum 1:0, kurz danach wird ein Penalty aus acht Metern trocken im rechten Tor-Eck versenkt. Brasilien wird den hohen Erwartungen also gerecht, die französischen Fans jubeln dennoch.