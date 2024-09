Platz fünf für den Reit-Altmeister: Pepo Puch verpasst Dressur-Medaille

Am sechsten Wettkampftag starteten auch für Österreichs Dressurreiter die Paralympischen Spiele in Paris. Angeführt wurde das rot-weiß-rote Team dabei einmal mehr von Altmeister Pepo Puch , der Österreichs erfolgreichster Aktiver bei Spielen ist. Sechs Medaillen heimste Puch bisher bei Paralympics ein, die siebente wurde am Dienstag aber verpasst.

Die verpasste Medaille muss Puch schnell abhaken, am Freitag folgt bereits der Teambewerb. Den Abschluss bildet dann die Freistil-Konkurrenz am Samstag.

Anfangs war der Reiter vom Hals abwärts gelähmt, doch er stand dank harter Reha-Arbeit wortwörtlich wieder auf - und zwar zu Weihnachten. "Meine Tochter sollte mich nicht auf einem Weihnachtsfoto im Rollstuhl sehen", erzählte Puch. Auch den Reitsport gab er nicht auf.

Vor dem Schicksalsschlag startete Puch 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen, acht Jahre später nahm er in London erstmals an Paralympics teil. Und stellte dort seine Klasse mit Gold und Bronze prompt unter Beweis. Auch bei den folgenden Spielen in Rio und Tokio schlug der Medaillenhamster zu. Und nun, in Versailles folgte das nächste Glanzstück des 58-Jährigen.