Nervenkrimi und kurzes Chaos: Speerwerferin Eder holt erste Medaille für Österreich

Am vierten Tag der Paralympics in Paris gab es für Österreich erstmals Grund zum Jubeln. Die sehbehinderte Speerwerferin Natalija Eder sicherte sich im Stade de France in der Klasse F13 die Bronze-Medaille.

Es war nach den Bronze-Medaillen in London 2012 und Rio 2016 das bereits dritte Edelmetall für die 44-Jährige. 2021 in Tokio verpasste sie das Podest als Vierte nur knapp.