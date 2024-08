Jubel in Paris: Tennis-Ass Langmann feiert "größten Tag" der Karriere

In der Stadt der Liebe hat Para-Tennis-Ass Nico Langmann auch die Liebe zu den Paralympics neu entdeckt. In Rio 2016 und Tokio 2021 war noch jeweils in der ersten Runde Schluss, in der französischen Hauptstadt wurde diese Serie nun durchbrochen. Langmann siegte am Freitag gegen den Südkoreaner Han Sung-bong in drei Sätzen.

Getragen wurde der Wiener auf einem Sidecourt in Roland Garros von zahlreich mitgereisten rot-weiß-roten Fans, aus der Ferne drückte auch der zweimalige French-Open-Finalist Dominic Thiem die Daumen. "So etwas erlebt man nicht alle Tage", war Langmann nach der Partie euphorisch: "Das war ein bisschen Fußballstimmung, würde ich sagen. Oder Davis-Cup-Stimmung." Fast 100 österreichische Fans, Familie und Freunde, leisteten lautstark Unterstützung.

Dreistündige Regenunterbrechung "Das war hundertprozentig der größte Tag in meiner sportlichen Karriere", sagte Langmann. "So etwas kommt nicht alles Tage vor. Es war eine Stimmung wie beim Fußball." Langmann durchlebte beim 6:2,0:6,6:2 Höhen und Tiefen, am Ende gab es aber nur Glücksgefühle. Auch eine dreistündige Regenunterbrechung konnte den 27-Jährigen an diesem besonderen Tag nicht stoppen. In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-33. nun auf den Niederländer Maikel Scheffers, die ehemalige Nummer eins der Welt.

Für Langmann sind die Spiele in Paris das absolute Karriere-Highlight. "Die Kombination, Paralympische Spiele in Roland Garros, in Europa. Ich weiß jetzt schon, dass ich so etwas nicht mehr erleben werde", sagte der 27-Jährige. Passend zum sportlichen Höhepunkt befinde er sich auch in absoluter Topform. "Ich spiele zurzeit das beste Tennis meines Lebens. Ich spüre den Ball so gut wie nie."

Während Langmann jubelte, kam für Landsmann Josef Riegler in der ersten Runde das Aus. Der 49-jährige Niederösterreicher unterlag Suresh Dharmasena aus Sri Lanka klar in zwei Sätzen. Für ihn gibt es nur noch im Doppel gemeinsam mit Langmann die Chance auf ein Weiterkommen.