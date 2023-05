Padel-Ass Marc Janko: "Es war die erwartete unmögliche Mission"

Nach dem Spiel gab es für Turnierbotschafter Janko ein Dankeschön für seine Bemühungen, die BOSS Vienna Padel Open weiter wachsen zu lassen: Er erhielt von Turnierdirektor Dominik Beier einen Gutschein für eine Reise zu einem WPT-Turnier seiner Wahl samt VIP-Tickets.

Eines ist für Janko klar: Er kommt im Laufe der nächsten Tage noch öfter in die Steffl Arena. „Man merkt bereits jetzt in der Qualifikation, was hier aufgezogen wurde. Ich kann wirklich allen Leuten empfehlen, hierher zu kommen und das zu erleben – ich werde das auf jeden Fall tun.“