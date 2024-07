Snoop Dogg: Vom Koks-Dealer zum olympischen Fackelträger

Snoop Dogg sang eigentlich im Kirchenchor

Calvin Cordozar Broadus Jr. - so der bürgerliche Name Snoop Doogs - kam in der Stadt Long Beach in der Metropolregion Los Angeles zur Welt. 1971 geboren, wuchs er behütet unter der strengen Aufsicht seiner Mutter auf. Und: Er sang sogar im Kirchenchor.

Die Teenagerjahre im Armenviertel ließen auch ihn auf einen intensiveren Lebenswandel umsatteln. Er stieg in ein Geschäft ein, das viele Altersgenossen in den Ghettos amerikanischer Großstädte betrieben: Er handelte mit Drogen. Daneben trat er der berüchtigten und gewalttätigen Gang "Rolling 20s Crips" bei. Und: Snoop Dogg begann zu rappen.