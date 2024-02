"The Underdoggs": Snoop Dogg als verpeilter Football-Trainer

In der eher durchschnittlich gelungenen Komödie „The Underdoggs“ spielt der Rapper Snoop Dogg den ehemaligen Footballstar Jaycen „2Js“ Jennings, der einen Autounfall verursacht. Die Karriere ist endgültig dahin und obendrein muss er noch gemeinnützige Arbeit verrichten und dabei ein Football-Nachwuchsteam trainieren, was natürlich erstmal in die Hose geht.