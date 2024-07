Wie Paris vor der Olympia-Eröffnung zur Hochsicherheitszone wurde

Bis zuletzt war es eine der großen Fragen, die selbst kurz vor Beginn der Olympischen Spiele am Freitag in Paris immer noch offen schienen und die Emmanuel Macron nun persönlich beantwortet hat: Ja, die Eröffnungszeremonie wird wie geplant auf der Seine stattfinden, versicherte Frankreichs Präsident am Dienstagabend in einem Interview.

Die durchgeführten Sicherheitskontrollen erlaubten dies. „Wir empfangen einmal im Jahrhundert die Olympischen Spiele, aber eine Eröffnungsfeier wie diese – das ist das erste Mal in deren Geschichte“, so Macron in Anspielung an die letzten Spiele in der französischen Hauptstadt im Jahr 1924.