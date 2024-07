Warum im Zimmer von Turnerin Charlize Mörz Fotos von Lionel Messi hingen

Charlize – sie ist des Turnens wegen nach Linz übersiedelt – zeigt noch mehr Bereitschaft zum Quälen als früher ihr Vater. Das will was heißen, galt doch Michael Mörz bei der SV Mattersburg in 315 Bundesligaspielen nicht nur als einer der technisch besten, sondern auch als einer der fleißigsten Fußballer. Weshalb ihm Teamchef Hans Krankl in zwölf Länderspielen vertraute.

Ähnlich viel Lob wie ihr Papa in den ersten 2000er-Jahren von Krankl und Mattersburg-Trainern erhält Charlize aktuell von Trainerin Gabriele Frehse. Auch das ist nicht selbstverständlich, legt doch die Chemnitzerin als eine, die den DDR-Sportdrill erlebte, heute noch ostdeutsche Maßstäbe an.