Turn-WM: Vinzenz Höck, der Diplomingenieur im Finale von Antwerpen

Der Steirer, der in Innsbruck lebt und trainiert, wurde im Vorkampf Fünfter, lag nur hinter den besten drei der Olympischen Spiele 2021 und einem zweifachen Weltcupsieger in dieser Saison.

Aber auch Höck hat in diesem Jahr schon den Weltcup in Szombathely gewonnen und wurde in Paris Dritter. Diese letzten beiden Weltcups vor der WM gaben Höck nach einer Kürumstellung – das von ihm hart erarbeitete, aber von der Jury selten belohnte „Kopfkreuz“ ist jetzt wieder draußen – zusätzliches Selbstvertrauen.