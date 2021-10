Turnstar aus Österreich: Vinzenz Höck ist der Herr der Ringe

Vinzenz Höck fühlt sich neuerdings ständig beobachtet. Was auch immer er an den Ringen gerade anstellt, welche Übungen er einstudiert, die Blicke der Konkurrenten ruhen auf ihm. „Ich merke, dass ich anders wahrgenommen werde. Die anderen Athleten schauen, was ich tu’.“

Ein größeres Kompliment könnte man Vinzenz Höck nicht machen. Der 25-Jährige ist in Turnkreisen zu einer echten Sehenswürdigkeit geworden, seit er sich in diesem Jahr an den Ringen den Sieg im Gesamtweltcup gesichert hat. Zugegeben, einige Stars legten ihr Augenmerk auf die Sommerspiele in Tokio und waren deshalb beim Weltcup nicht am Start, aber dass da seit einiger Zeit ein junger Österreicher an den Ringen eine ausgezeichnete Figur macht, hat sich inzwischen bis nach Japan herumgesprochen, wo dieser Tage die besten Athleten der Gegenwart um Medaillen turnen. „Ich bin jetzt auf Augenhöhe“, sagte der 25-Jährige vor seinem Einsatz bei der WM in Kitakyushu.