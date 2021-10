Marlies Männersdorfer hat als 24. der Qualifikation gerade noch den Sprung ins Finale der Kunstturn-WM in Kitakyushu (Japan) geschafft. Der 25-Jährigen gelang trotz ihres Vorkampf-Sturzes vom Schwebebalken Historisches, ist es doch die erste Kunstturn-WM-Finalteilnahme bei globalen Titelkämpfen für Österreich überhaupt. "Ich bin sehr froh, dass ich das Finale trotz des Fehlers noch erreicht habe. Mein großer Wunsch ist in Erfüllung gegangen", sagte die Wahl-Vorarlbergerin.

"Wir waren in den letzten Jahren schon ein paar Mal knapp dran, jetzt hat es endlich mit dem WM-Finale geklappt", ergänzte ÖFT-Sportdirektorin Eva Pöttschacher. Das Mehrkampf-Finale geht am Donnerstag über die Bühne. Die erst 16-jährige Charlize Mörz belegte bei ihrem Debüt den 20. Platz im Sprungbewerb, Bianca Frysak wurde am Schwebebalken 29. und für Selina Kickinger reichte es am Stufenbarren für Platz 38.