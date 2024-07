Warum Olympia für Peter Filzmaier ein "Eiertanz" ist

Sie sind vielfach politisch, wie in jedem Veranstalterland Sportveranstaltungen eine Bühne für die Regierenden sind. Aber alleine die Entscheidung, ob man russische Sportler zulässt oder nicht, ist zutiefst politisch. Wie gehe ich um mit dem nationalen Olympischen Komitees Palästinas? Sportler aus arabischen Ländern treten nicht gegen Israelis an. Die Sicherheitsmaßnahmen sind ein Großprojekt wie die Spiele selbst ...

Es ist eine der dümmsten Aussagen, von einem unpolitischen Sport zu reden. Frieden, Völkerverständigung und Antidiskriminierung stehen in den Statuten der Sportverbände. Das sind zutiefst politische Ziele. In der olympischen Neuzeit hat man sich halt oft mit Semi-Demokraten, Anti-Demokraten oder sogar Massenmördern arrangiert.

Ich wollte immer einen Marathon laufen und habe das auch geschafft – in weit über drei Stunden. Erst danach habe ich Laufsport gelernt. Dann war der Marathon nur noch mit Zeitziel interessant – und da bin ich immer kläglich gescheitert. Auch an der eigenen Dummheit mit einem Bestzeitversuch bei großer Hitze in der Prater-Hauptallee.

Abgesagt wurden die Spiele aber nur 2020 wegen Corona.

Das stimmt so nicht, ’40 und ’44 während des Weltkrieges wurde natürlich abgesagt. Wobei es 1939 Bemühungen gab, doch die Winterspiele durchzuführen. Ausgerechnet in Garmisch-Partenkirchen in Nazi-Deutschland. Man muss aber auch bedenken: Es wäre ja nichts gewonnen, wenn es die Olympischen Spiele nicht mehr gäbe. Das Problem ist eher, dass das IOC nicht bereit ist, seine Gigantomanie abzuschaffen. Und es wäre schon etwas geglückt, wenn man Olympia nicht mehr an Diktaturen vergibt.

Sie kritisieren in Ihrem Buch auch etwa die aus internationaler Sicht absolut geglückten Spiele 2012 in London.

Die britische Regierung hat versprochen, dass die Olympia-Quartiere dann zu neuen Sozialwohnungen werden. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass für sehr, sehr reiche Leute ein neues Luxus-Viertel entstanden ist. Man soll solche Spiele ja machen, man kann aber auch auf Missstände hinweisen. Etwa in Athen. Ich bin hingefahren, wo 2004 die Spiele waren und es geheißen hat, dass neue Stadtteile entstehen. Das ist furchtbar, da stehen nur Bauruinen. In Albertville 1992 hat man Abfahrtspisten in den Berg gesprengt, obwohl gegenüber schon eine war. Wenn das Nachhaltigkeit ist ...

Warum kommen die österreichischen Olympia-Helden aus dem Skisport? Sailer, Klammer, Maier, ...

Das ist doch klug. In einer wirklichen Weltsportart werden wir als kleines Land schwer permanent vorne dabei sein können. Also konzentrieren wir uns mit unserem Wir-Gefühl auf eine Sportart, die im engsten Sinne keine zehn Nationen professionell betreiben, wenn wir den Abfahrtslauf anschauen. Das macht Sinn, man soll es nur nicht ganz unrealistisch sehen. Es ist in Österreich am Rande des Landesverrats, aber Anna Kiesenhofer, die im Radsport, einer wirklichen Weltsportart Gold geholt hat, spielt für mich zumindest in derselben Liga wie die Skifahrer.

Was fasziniert Sie an Anna Kiesenhofer?

Ihre etwas andere Art. Wie sie sich verweigert hat, wie ihr die Interviews unangenehm waren. Mir hat gefallen, dass sie sich nicht zwangsvereinnahmen wollte.