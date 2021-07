Olympia: Wenn Frauen mit Männern gemeinsame Sache machen

18 Mixed-Bewerbe

Im Reitsport ist es Usus, dass Frauen und Männer gemeinsam in einem Bewerb antreten. Doch in Tokio stehen 18 Mixed-Bewerbe auf dem Programm, so viele gab es noch nie. In Rio 2016 waren nur in neun Medaillenentscheidungen die Teilnehmerfelder gemischt. Dadurch sind heuer fast 50 Prozent aller Teilnehmer weiblich.

In elf der 33 Sportarten gibt es heuer zumindest einen gemischten Bewerb. Den größten Sprung hat das Schießen gemacht (siehe Seite 14). Hier wurden für drei Mixed-Bewerbe drei Herren-Bewerbe gestrichen. Mit Luftgewehr, Luftpistole und bei den Wurfscheiben findet jeweils ein gemischter Wettkampf statt.

Bei der letzten WM als besonders spektakulär erwiesen hat sich der neue Mixed-Bewerb in der Leichtathletik (Staffel über 4 x 400 m). Beim Segeln (Nacra 17 Foiling) kann sowohl die Frau als auch der Mann steuern. Mixed gibt es weiters im Badminton (Doppel), Bogenschießen (Team), Judo (Team), dem Schwimmen (4 x 100 m Lagen), Tennis (Mixed-Doppel), Tischtennis (Mixed-Doppel), im Triathlon (Staffel) und wie erwähnt im Reiten. Wobei es im Reiten nicht Pflicht ist, dass in den Teams Frauen antreten, es können auch reine Männer-Mannschaften sein.