Nach dem Sieg bei der Tour de France sind Olympia-Träume erlaubt

Als wär’s Gedankenübertragung, schildert Wolfgang Konrad, setzte Patrick Sekunden später tatsächlich zur Solofahrt an. Wer in so einem hochkarätigen Feld so ein erfolgreiches Solo bis ins Ziel schafft, der müsse ein wahrer Champion sein, heißt es unter Radexperten. Sie trauen Konrad auch einen Spitzenrang am Samstag im olympischen Straßenrennen zu.

Am Mittwoch startet Konrad noch im Einzelzeitfahren. Am Donnerstag fliegt der (mit Verlobter und Kind in Eisenstadt wohnhafte) Niederösterreicher schon wieder zurück nach Europa. Zumal der Rad-Profi im Baskenland für seinen deutschen Firmen-Rennstall Bora-hansgrohe im Einsatz zu sein hat.

Vom olympischem Flair, ließ Patrick Konrad die Angehörigen in der Heimat wissen, habe er vorerst rein gar nichts gespürt. So sehr sei die „Rad-Blase“ abgeschirmt.

Corona kann auch der topfitte 62-jährige (fast täglich 80 Kilometer radelnde) Wolfgang Konrad nicht ausblenden. Gilt es doch für den Veranstalter des Vienna City Marathons am 12. September, das Läuferfest nach der vorjährigen Absage über die 42-Kilometer-Bühne zu bringen.