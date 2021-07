Schwimmer Felix Auböck: „Ich bin in der Form meines Lebens“

Mit 16 zog er nach Berlin, um bei besseren Bedingungen und mit stärkeren Kollegen trainieren zu können. Mit 18 erhielt Auböck ein Stipendium an der University of Michigan, vier Jahre studierte er Politikwissenschaft und Geschichte und schwamm in der Uni-Mannschaft. Derzeit absolviert er sein Masterstudium an der University of Loughborough in der Nähe von Leicester in England. „In Teilzeit“, wie er sagt. Denn im Fokus steht natürlich der Sport. Vor seinen zweiten Olympischen Spielen sprach Auböck über ...

... seine Gründe, ins Ausland zu gehen

Wir haben eben viel mehr 50-Meter-Becken zur Verfügung als in Österreich. Ich habe mehr Wasserzeiten und mehr Krafträume. In meiner Universitätsmannschaft arbeite ich mit sieben Betreuern! Hinzu kommt ein großer Unterschied zu Österreich: In Ländern wie den USA oder Großbritannien wird Steuergeld für Sport nicht als Verschwendung gesehen.

... seine Entwicklung

Ich bin ein anderer Schwimmer als in Rio 2016 (Rang 18 über 200 m Kraul, Rang 25 über 400 m, Rang 42 über 1.500 m; Anm.). In Rio wollte ich schon ins Finale, aber ich war noch nicht so weit. Das Extra-Jahr durch die Corona-Verschiebung hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln.

... die EM-Medaille

Die gibt natürlich Selbstvertrauen. Mit einer Medaille im Rucksack geht es leichter zum Training. Es war die EM für mich auch wichtig, um zu sehen, wie ich mit der Wettkampfsituation umgehen kann. Und ich habe jetzt die Erfahrung, eine Medaille gewonnen zu haben.