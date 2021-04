Olympia trotz Corona? US-Präsident Biden bot Unterstützung an

Zu hohe Risiken

Die Spiele in Tokio waren wegen der Pandemie bereits vom vergangenen Jahr auf diesen Sommer verschoben worden. Gesundheitsexperten im Land warnen vor zu hohen Risiken bei einer Austragung. Die Organisatoren bekräftigen aber fortlaufend, dass sie an der Austragung festhalten. Der Generalsekretär der Regierungspartei hatte aber bereits am Donnerstag erklärt, eine Absage sei eine Option, wenn die Coronakrise zu schlimm werde.

Indes hat sich IOC-Präsident Thomas Bach zu einem Besuch im Mai in Tokio angekündigt. Der Deutsche wird am 17. Mai einer Zeremonie beim Fackellauf in Hiroshima beiwohnen und sich mit Suga treffen. Die japanische Agentur Kyodo berichtete davon und auch darüber, dass Bach weiter hinter der Austragung der Spiele steht.