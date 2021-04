Vierte Corona-Welle in Japan lässt den Olympia-Zweifel steigen

5.000 Neuinfektionen täglich

Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura sagte am Freitag, die Regierung erwäge, ihre Notfallmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf weitere Regionen des Landes auszuweiten. Auf mehr als 5.000 tägliche positiv Getestete stieg in dieser Woche die Zahl. Das sind in einem Land mit fast 130 Millionen Einwohnern fast verschwindend wenige und die Sieben-Tages-Inzidenz klettert auf einen im Vergleich zu Europa läppischen Wert von 20. Doch die Zahlen sind jetzt wieder so hoch wie bei der dritten Welle im Jänner. Und sie steigen steil an. Zu steil für die penibel agierenden japanischen Politiker.

Die Olympia-Organisatoren in Tokio bekräftigten aber am Freitag, man halte an der Austragung im Sommer fest. „Es gibt eine Vielzahl von Bedenken, aber als Organisationskomitee für Tokio 2020 denken wir nicht daran, die Spiele abzusagen“, sagte Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees. Der Generalsekretär der Regierungspartei hatte aber schon am Donnerstag erklärt, eine Absage sei eine Option, wenn die Coronakrise zu schlimm werde.