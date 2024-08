Darf man als Olympia-Journalistin Fan sein? Eine Gratwanderung

Darf man als Journalist auch Fan sein? Darf man noch einmal kurz kleines Kind sein, wenn eine Sportgröße wie Serena Williams im selben Raum ist? Darf man in die private Chat-Gruppe Fotos aus Roland Garros schicken, weil man hier gerade Rafael Nadal beim Aufwärmen beobachtet? Darf man beeindruckt sein, wenn man Simone Biles in Aktion sieht?

In der Pressezone wirft ein spanischer Journalist die Hände über den Kopf, als Tennisstar Carlos Alcaraz einen Punkt vergibt. Die französischen Reporter springen auf, als Léon Marchand zur nächsten Goldmedaille schwimmt.

Das merkt man ganz besonders auch hier in Paris. So mancher Journalist merkt es selbst, wenn ihn gewisse Leistungen zu Tränen rühren oder wenn man zumindest ein bisschen beeindruckt ist, einem Weltstar gegenüber zu stehen.

Es ist nichts dabei, so lange keine „klebrige Nähe“ entsteht, wie es der Journalist Hans Leyendecker einmal in einem Text über Sportjournalismus genannt hat und damit Gefälligkeiten und Verhaberung meinte. Doch der Grat ist schmal. Man darf sich nicht instrumentalisieren oder korrumpieren lassen durch diese Emotionen. Ich habe den Sportjournalisten noch nicht gefunden, den alle Entscheidungen oder Leistungen kalt lassen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dessen Geschichten lesen will.